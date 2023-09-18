مركز معلومات الزراعة: الخريف على الأبواب.. ولن تكون هناك عودة للأجواء الحارة

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ فصل الخريف بدأ يدق الأبواب وهو معروف مناخياً بأنَّه «سيد الفصول»، وهو بعض من صحو الربيع وبعض من حر الصيف وبعض من برد الشتاء الدافئ.

ظواهر مناخية مرتبطة بفصل الخريف

وأضاف «فهيم»، أنَّ هناك بعض الظواهر المناخية المرتبطة بفصل الخريف وأهمها انكسار درجة حرارة النهار، مؤكّدًا أنَّه لن تكون هناك عودة للأجواء الحارة مرة أخرى إلا من بعض المناوشات اليائسة قبل دخول فصل الشتاء، كما سيكون هناك بداية للإحساس بالبرودة في أواخر الليل أو في الصباح الباكر وزيادة احتمالية الإصابة بنزلات البرد.

وتابع رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أنَّه من المتوقع أيضًا أن تكون هناك زيادة كبيرة في الرطوبة الجوية والرطوبة الحرة والندى الغزير صباحاً، مع زيادة فرق درجات الحرارة بين النهار والليل، وبداية ظهور الشبورة المائية صباحاً في الوجه البحري خصوصاً على الطرق السريعة، وكذلك سوف تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وبداية مناوشات الأمطار خاصة على السواحل والدلتا.

وأكّد أنَّ فصل الصيف سوف ينتهي فلكياً السبت المقبل ويحل فصل الخريف حيث يبدأ التحول المناخي الثالث «صيف– خريف» ومن بين المظاهر المناخية أيضًا التي تظهر خلال الخريف انخفاض مستوى الإشعاع الشمسي نهاراً، وتذبذب الحرارة بين الأيام وبعضها وزيادة رطوبة النهار وزيادة نقطة الندى على المحاصيل، وكذلك سرعات الرياح وتغير في اتجاهاتها.

بدء حصاد التمور من الأصناف الرطبة

ولفت رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إلى أنَّ هذه الأيام تشهد أيضًا حصاد محاصيل الأرز والأذرة والقطن وفول الصويا والفول السوداني وعباد الشمس، كذلك بدء حصاد التمور من الأصناف الرطبة ونصف الجافة وجمع الزيتون والرمان والكمثري والعنب من الأصناف المتأخرة وغيرها.