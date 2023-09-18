مناطق سقوط الأمطار غدا.. هلت بشاير فصل الخريف

بعد أيام من العاصفة دانيال توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض مناطق من السواحل الشمالية لفرص تساقط أمطار خفيفية بنسبة حدوث 20 %، وذلك غدا الثلاثاء، لتهل بشائر فصل الخريف الذي قارب على الوصول، ويصاحبها نشاط للرياح على بعض المناطق.

الظواهر الجوية المتوقعة

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم متوقعة أن تتأثر البلاد بالشبورة المائية في الصباح الباكر التي تتكاثر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومدن القناة ووسط سيناء، وتسمتر حتى الساعة السابعة صباحا، وتنشط الرياح تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع بالنسبة لدرجات الحراة أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، غدا، يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار، بينما يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم على أنحاء الجمهورية فإنّها جاءت كالتالي:

القاهرة 34 25

6 أكتوبر 35 24

الزقازيق 35 25

دمياط 32 25

العريش 32 23

رفح 32 24

كاترين 31 15

الطور 33 27

طابا 32 25

شرم الشيخ 37 28

الإسكندرية 31 24

العلمين 31 24

مطروح 39 21

رأس غارب 38 27

الغردقة 37 27

سفاجا 37 28

مرسى علم 37 28

أبو رماد 34 28

الفيوم 35 24

سوهاج 36 24

أسوان 39 28