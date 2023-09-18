«A Haunting in Venice» يحقق 37 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي

تراجع فيلم «A Haunting in Venice» من المركز الأول في شباك التذاكر الأمريكي إلى المركز الثاني، حيث عاد فيلم الرعب «The Nun 2» إلى صدارة شباك التذاكر، وحقق الفيلم الأول 3.6 مليون دولار، بينما حقق فيلم الرعب 4 ملايين دولار، وفق موقع «موجو بوكس أوفيس».

وحقق فيلم «A Haunting in Venice» في أول أيامه بدور العرض السينمائي إيرادات بقيمة 5.5 مليون دولار، وفي اليوم الثاني 5.4 مليون دولار، قبل أن تتراجع في اليوم الثالث لـ3.6 مليون دولار، ليصل الإجمالي المحلي لـ14.5 مليون دولار، بينما حقق الفيلم في السوق الخارجي إيرادات بقيمة 22.7 مليون دولار، لتصل الإيرادات الكلية للفيلم حول العالم لـ37.2 مليون دولار.

تفاصيل فيلم «A Haunting in Venice»

فيلم «A Haunting in Venice» مأخوذ عن رواية «حفلة الهالوين» للكاتبة أجاثا كريستي، وتتابع أحداثه حياة المحقق الشهير هيركيول بوارو، الذي تقاعد ويعيش في إحدى المدن الإيطالية، وعندما تقع جريمة قتل غامضة يعود للتحقيق فيها، وهو من بطولة وإخراج كينيث براناه، إلى جانب عدد من النجوم، بينهم كايل ألين، وكاميل كوتين، وجيمي دورنان، وتينا فاي، وجود هيل، وعلي خان، وإيما ليرد.