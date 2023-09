بعد تصدره الإيرادات.. 5 معلومات عن فيلم «A Haunting In Venice»

نجح فيلم «A Haunting In Venice» في تحقيق إيرادات مرتفعة بعد عرضه في دور العرض السينمائي حول العالم من بينها السينمات المصرية، وحقق في يومه الأول بالسينمات الأمريكية 5.5 مليون دولار، وذلك بجانب الإشادات النقدية وردود الأفعال الإيجابية التي حققها الفيلم بعد عرضه، وفيما يلي أبرز معلومات عن الفيلم:

- مأخوذ عن رواية «حفلة الهالوين» للكاتبة أجاثا كريستي الصادرة عام 1969.

- يعتبر فيلم «A Haunting In Venice» هو الجزء الثالث الذي يقدم فيه كينيث براناه، دور المحقق البلجيكي «هيركيول بوارو»، بعد فيلمي «Death on the Nile» و« Murder on the Orient Express».

تفاصيل فيلم «A Haunting In Venice»

- يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم بجانب كينيث براناه، من بينهم كايل ألين، كاميل كوتين، جيمي دورنان، وتينا فاي، جود هيل، علي خان، إيما ليرد، كيلي رايلي، وريكاردو سكامارسيو، وميشيل يوه، ومن إخراج كينيث براناه.

- بدأ تصوير الفيلم في أكتوبر 2022 ما بين استديوهات باينوود في بريطانيا ومدينة فينيسيا الإيطالية، وبلغت تكلفة إنتاج الفيلم 60 مليون دولار.

- تدور أحداث فيلم «A Haunting In Venice» بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث يتقاعد المحقق هيركيول بوارو وينتقل للعيش في مدينة فينيسيا، ولكن تقع جريمة قتل غامضة تجبره استئناف نشاطه وحل اللغز.