فيلم «A Haunting in Venice» يتصدر الإيرادات في يومه الأول بدور العرض الأمريكية

تصدر فيلم «A Haunting in Venice» شباك التذاكر المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية في يومه الأول بالسينمات، محققًا إيرادات بلغت 5.5 مليون دولار، بينما تراجع فيلم الرعب «The Nun 2» إلى المركز الثاني في قائمة الإيرادات محققًا 4.4 مليون دولار، ليرتفع إجمالي إيرادات الفيلم في يومه الثامن بالسينمات لـ 101.6 مليون دولار، وذلك بحسب موقع «موجو بوكس أوفيس».

وسجل فيلم الأكشن «The Equalizer 3» تراجع إلى المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية، محققًا إيرادات بلغت 2.1 مليون دولار، يليه فيلم «My Big Fat Greek Wedding 3» بـ 1.3 مليون دولار.

«Oppenheimer» يتراجع إلى المركز الثامن في شباك التذاكر

وحقق فيلم «Barbie» مليون دولار فقط في شباك التذاكر ليأتي في المركز الخامس في شباك التذاكر الأمريكي، بينما تراجع فيلم «Oppenheimer» للمخرج كريستوفر نولان من المركز السادس إلى المركز الثامن في قائمة الإيرادات حيث لم يحقق سوى 570 ألف دولار، ولكن وصل إجمالي إيرادات الفيلم حول العالم لـ 895 مليون دولار، ليأتي في المركز الثالث بقائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2023.