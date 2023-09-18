احسب معاشك بعد الزيادة الجديدة وموعد التطبيق 2023

يمكن لأي صاحب معاش أن يحسب معاشه بعد الزيادة الجديدة تزامنا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين البالغ عددهم 11 ملايين صاحب معاش ومستحق للمعاش، لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300.

موعد زيادة المعاشات وكيفية حسابها

وعن كيفية حساب معاشك بعد الزيادة الجديدة وموعد التطبيق، أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان صادر عنه، أن الزيادة ستصبح 600 جنيه بدلا من 300 بتكلفة قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات.

كيفية حساب زيادة المعاشات

وعن موعد التطبيق أوضح وزير المالية، أنه سيتم التطبيق بداية أكتوبر المقبل، كما ترصد «الوطن» في إطار دورها الخدمي كيفية حساب المعاش بعد الزيادة، ليتم إضافة 300 جنيه على المعاش كالتالي:

- من يتقاضى 1500 جنيه سيتقاضي 1800 جنيه.

- من يتقاضى 1700 جنيه سيتقاضى 2000 جنيه.

- من يتقاضى 2000 جنيه سيتقاضى 2300 جنيه.

- من يتقاضى 2300 جنيه سيتقاضى 2600 جنيه.

- من يتقاضى 2600 جنيه سيتقاضى 2900 جنيه.

- من يتقاضى 2900 جنيه سيتقاضى 3200 جنيه.

- من يتقاضى 3200 جنيه سيتقاضى 3500 جنيه.

- من يتقاضى 3500 جنيه سيتقاضى 3800 جنيه.

- من يتقاضى 3800جنيه سيتقاضى4100 جنيه.

- من يتقاضى 4100جنيه سيتقاضى 4400 جنيه.

- من يتقاضى 4400جنيه سيتقاضى 4700 جنيه.