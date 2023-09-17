متى تصرف الزيادة الجديدة للمرتبات والمعاشات؟.. «القومي للأجور» يوضح

يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة، التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترصد الوطن من خلال السطور التالية، متى تُصرف الزيادات الجديدة على المرتبات والمعاشات؟

الجدول الزمني لتطبيق الزيادات الجديدة خلال ساعات

وقال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، لـ«الوطن»، إنّ موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة، متوقف على إعلان وزير المالية خلال ساعات، عن الجدول الزمني لتطبيق وصرف الزيادات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

العاملون بالقطاع الخاص

وأضاف عضو المجلس القومي للأجور، أنه فيما العاملين بالقطاع الخاص، فمن المنتظر عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة لبحث زيادة مرتبات القطاع الخاص.

رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%

وتابع بأنّ قرار رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 36 ألف جنيه، ليصبح 45 ألف جنيه، ينتظر تطبيقة، العرض على مجلس النواب.

ويبلغ عدد المستفيدين من القرارات التي أعلن عنها الرئيس من «تكافل وكرامة» والمعاشات نحو 16 مليون أسرة، وعدد المستفيدين من رفع الحد الأدنى للأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة يصل لنحو 4.5 مليون عامل.

تنفيذ حزمة من القرارات

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بتنفيذ حزمة من القرارات، خلال كلمته في لقائه بأهالي بني سويف أمس السبت، منها زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.