نضال الشافعي: أنا من مدرسة الاندماج مع الشخصية في أي عمل فني

قال الفنان نضال الشافعي، إنه ينتمي لمدرسة الاندماج مع الشخصية لدرجة التقمص، والتي تضم مجموعة من الفنانين، وفي كل الأحوال يعمل على هذا الأمر بحيث يجعله ألا يأخذ من وقته ومجهوده.

نضال الشافعي: الاندماج في دمي

وعن درجة اندماجه مع الشخصية التي يقدمها في التمثيل، قال نضال الشافعي، لـ«الوطن»، إنه التفاعل مع الدور الذي يجسّده والوقوف على كل تفاصيله، متابعًا: «أنا للأسف من مدرسة الاندماج وبحبها جدًا، وخلاص بقت في طبعي ودمائي».

التفاعل مع الشخصية

واستطرد نضال الشافعي قائلًا: «لمّا بشتغل في أي عمل فني، بحاول أنسف فكرة البني آدم اللي اسمه نضال، والشخصية هى التي تسيطرعليّ في الكلام والحركة والنظرة، وفي نفس الوقت أحاول ألا يأخذ الأمر مني وقتًا طويلًا».

مسرحية سيدتي أنا

ويعرض حاليًا نضال الشافعي، مسرحية سيدتي أنا، على خشبة المسرح القومي مع الفنانة داليا البحيري، دراما تورج وإخراج محسن رزق، أشعار عادل سلامة، موسيقى وألحان محمود طلعت، تصميم رقصات مصطفى حجاج، ديكور حمدي عطية، أزياء مروة عودة.