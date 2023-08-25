محمد إمام يبدأ تصوير «شمس الزناتي» منتصف أكتوبر 2023

بدأ الفنان محمد إمام، خلال الفترة الحالية التحضيرات النهائية لـ«فيلم شمس الزناتي»، والتي تشاركه بطولته الفنانة أمينة خليل، ونشر المنتج محمد رشيدي من خلال حسابه على السوشيال ميديا صورة لـ«سكريبت» العمل النهائي، معلقاً عليه بقوله: بسم الله توكلنا على الله تجربة مهمة يارب تعجب الناس.

ميزانية ضخمة لفيلم شمس الزناتي

ومن المقرر أن يتم رصد ميزانية ضخمة لفيلم شمس الزناتي ليظهر للجمهور بالشكل اللائق، وتقوم الجهات المنتجة هذه الفترة بعقد جلسات عمل مكثفه خلال هذه الفترة للاستقرار على اللوكيشنات النهائية للتصوير، وباقي أبطال العمل لبدء التصوير في منتصف أكتوبر المقبل.

تفاصيل فيلم شمس الزناتي

شمس الزناتي بطولة كل من محمد إمام وأمينة خليل، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإنتاج Aka ورشيدي برودكشن ويتولى إخراج العمل عمرو سلامة.

فيلم أهل الكهف

وانتهى المنتج محمد رشيدي مؤخرًا من تصوير فيلم أهل الكهف بالمغرب، وذلك بمدينة مراكش، ومن المقرر وضع اللمسات النهائية على العمل ليكون جاهزًا لطرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

العمل بطولة كل من خالد النبوي وغادة عادل ومحمد فراج ومحمد ممدوح وهاجر أحمد وريم مصطفى وأحمد بدير وعبدالرحمن أبو زهرة وأحمد عيد.