ما أسباب ارتفاع البورصة المصرية وتحقيق قمة تاريخية جديدة؟.. خبير يجيب

نجحت البورصة المصرية في إغلاق أولى جلسات الأسبوع عند قمة تاريخية جديدة، بعد أن سجل مؤشرها الرئيسي «إيجي إكس 30» مستوى إغلاق قياسي عند 19668.82 نقطة.

الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية

وقال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن استمرار الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء، وفتح وزيادة مراكزهم المالية بالأسهم القيادية، كان السبب وراء تحقيق البورصة المصرية قمة تاريخية جديدة اليوم.

أداء المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»

وأضاف خبير أسواق المال أن الأداء الإيجابي للأسهم القيادية، انعكس بشكل إيجابي على أداء المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، ودفعه لتحقيق قمة تاريخية جديدة بنهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع.

«إيجي إكس 30» يستهدف مستوى 19800 نقطة

ويتوقع عيد، أنه بهذا الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء، قد تدفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، إلى الاستمرار في حصد المكاسب وتحقيق قمة جديدة، مستهدفًا مستوى 19800 نقطة.

مؤشر EGX70 يستهدف 3900 نقطة

ويتوقع خبير أسواق المال، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، أن يتجه بهذا الأداء إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3860 نقطة، وحال اختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 3900 نقطة.