«المرشدين السياحيين»: خاطبنا الوزارة لرفع الأجر اليومي لـ1000 جنيه

قال سمير عبد الوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، إن النقابة خاطبت وزارة السياحة والآثار ووزارة المالية، لرفع قيمة الحد الأدنى للأجر اليومي للمرشدين السياحيين، الذي تدفعه شركات السياحة بنحو 1000 جنيه في اليوم، موضحا أن الأجرة اليومية للمرشدين السياحيين التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار في عام 2017 بلغت نحو 700 جنيه، موضحا أن المطالبة بزيادة الأجر حاليا إلى 1000 جنيه كحد أدنى جاء بسبب ظروف المعيشة.

الأجر اليومي للمرشد السياحي حاليا 700 جنيه

وأضاف لـ«الوطن» أن العديد من شركات السياحة لم تلتزم أساسا بدفع قيمة الأجر اليومي الذي حددته وزارة السياحة والآثار منذ عام 2017، ما دفع النقابة لمخاطبة غرفة شركات السياحة ووزارة السياحة والآثار بإلزام شركات السياحة بدفع الحد الأدنى للأجر اليومي للمرشدين.

تفاوت في أجور المرشدين السياحيين وفقا للغة

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، إلى أن رفع الحد الأدنى ليومية المرشد السياحي، إلى 1000 جنيه مطلب عادل في ظل غلاء ظروف المعيشة، موضحا أن هناك تفاوت في أجور المرشدين السياحيين وفقا للمنطقة التي يعملون بها، وأيضا وفقا للغات الحاصلين على ترخيص سياحي بها.