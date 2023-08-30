نقيب المرشدين السياحيين الأسبق عن جزيرة النباتات بأسوان: مركز أبحاث نباتي

قال عبدالناصر صابر نقيب المرشدين السياحيين الأسبق بأسوان، أنَّ جزيرة النباتات بأسوان تعد إحدى جزر الشلال الأول الذي يتكون من مجموعة كبيرة من الجزر التي تميز محافظة أسوان، مشيرًا إلى وجود جزر أخرى تاريخية ومهمة، منها الجزيرة المقابلة لجزيرة النباتات وهي جزيرة «إلفنتين» والتي كانت عاصمة الإقليم الأول في مصر القديمة.

18 فدانا مساحة جزيرة النباتات

وأضاف «صابر»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «DMC» أنَّ جزيرة النباتات بأسوان تبلغ مساحتها 18 فدانا، وقد تكونت من ترسب طمي النيل، وقديمًا كان يقطن بها مجموعات من النوبيين الذين يقيمون في تلك المنطقة، وكان ذلك حتى مجيء اللورد كيتشنر 1898 أثناء حملة إلى السودان، إذ كانت هناك اضطرابات أو ما يسمى الثورة المهدية ضد الإنجليز.

وأوضح أنَّه استقر به المقام على هذه الجزيرة وكان بها قيادة الجيش البريطاني لفترة، ونالت الجزيرة إعجابه اللورد كيتشنر، قائلًا: «أعجب بالجزيرة جدًا، و مولع بالنباتات لدرجة أن كل البلاد التي كان يزورها كان يبعث منها نباتات لجزيرة النباتات في أسوان وكانت هذه نشأة الحديقة».

تحتوي على شجرة جميز عمرها 100 سنة

وتابع: «في عام 1928 كان اهتمام الدولة بها وصارت الجزيرة إحدى جزر مصر وهي بمثابة مركز أبحاث نباتية، وفيها شجرة في الجزيرة عمرها يتجاوز الـ100 عام اسمها شجرة الجميز وفيها عدة مجموعات من بينها مجموعة النخيل والنباتات الزيتية ونباتات الزينة والتوابل والنباتات الطبية».