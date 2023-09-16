أسوان تطلق تطبيقا إلكترونيا لتعريف السياح بمعالم المحافظة

أطلقت محافظة أسوان تطبيقًا إلكترونيًّا جديدًا يتضمن جميع المعلومات التي يحتاجها السائح للتعرف على المحافظة بما في ذلك الأماكن السياحية والأثرية والفنادق والخدمات العامة، في خطوة تهدف إلى تسهيل رحلات السائحين للمحافظة.

وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنّ التطبيق لقى صدى جيدًا من السائحين والمترددين على المدينة لزيارة معالمها، وساهم في تسهيل رحلاتهم وتوفير الوقت والجهد.

محافظة أسوان سياحية

وأضاف عطية، في فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ محافظة أسوان سياحية من أفضل المحافظات في مجال السياحة، وأفضل مشتى عالمي «عمومًا فكرنا في تطبيق يناسب السائح وهو تطبيق إلكتروني جديد».

وأكد أنه بمجرد وصول السائح محافظة أسوان يحمل التطبيق على الهاتف المحمول ويتعرف على كل شيء بالمحافظة كالأماكن السياحية والفنادق والمستشفيات الموجودة أي كل ما يخص المحافظة: «شيء عظيم نلاقي رد الفعل بعد ما السائح يحمل التطبيق بيكون رد الفعل عظيم أثناء اللقاءات مع السياح في الفنادق العائمة أو الثابتة أو أثناء الجولات والبرنامج حقق نجاحات كبيرة».