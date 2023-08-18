«المرشدين السياحيين»: إقبال على زيارة المناطق الأثرية في شهر أغسطس

كشف سمير عبد الوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، عن أن نسب الإقبال على زيارة المناطق الأثرية والمتاحف بكل من الأقصر وأسوان والقاهرة خلال شهر أغسطس الجاري أعلى من نظيرتها خلال ذات الشهر من العام الماضي.

أضاف سمير عبد الوهاب: «بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة حاليا بمدن الصعيد التي قد تصل إلى 50 درجة مئوية إلا أن معدلات زيارات المنطق الأثرية والمتاحف الموجودة بالأقصر وأسوان خلال فصل الصيف الحالي أعلى من نظيرتها خلال تلك الفترة من العام الماضي».

الحركة السياحية الوافدة لمصر منذ بداية العام الحالي

وأشار إلى أن الشهور الـ7 الأولى من العام الحالي شهدت زيادة كبيرة في الحركة السياحية الوافدة إلى المدن الأثرية والثقافية المصرية بالمقارنة بالعام الماضي، لافتا إلى أن الزيادة في أعداد السياح تسببت في انتعاش عمل المرشدين السياحيين، موضحا أن نسب البطالة بين المرشدين السياحيين العاملين حاليا هي الأقل منذ عام 2010.

الفنادق العائمة

وشدد رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، على أن حجم الطلب على زيارة الأقصر وأسوان خلال الموسم الشتوي المقبل عالية للغاية،لافتا إلى أن العديد من الفنادق العائمة ترفض حاليا استقبال أية حجوزات جديدة وذلك بسبب وجود نسب اشغال مرتفعة لديها طوال فصل الشتاء.