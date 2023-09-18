رئيس جهاز الشروق يتفقد محور الشهيد خالد مغربي.. يسهل الانتقال بين قطاعات المدينة

تفقد المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، مشروعات الطرق في المدينة، برفقة مسؤولى الجهاز، حيث بدء جولته بالمرور على الأعمال الجارية بمشروع تنفيذ محور الشهيد خالد مغربي.

وقال رئيس الجهاز، إنّ هذا الطريق يقع شمال المدينة، موازيا لسور القطار الكهربائي (LRT)، بهدف تيسير الانتقال بين محطة القطار وقطاعي المدينة الشرقي والغربي، وأن الأعمال حاليا في آخر قطاع بالطريق، وجاري الآن تجهيز طبقة السن تمهيدا لتنفيذ الأسفلت وقرب الإعلان عن افتتاح المشروع.

وتفقد رئيس المدينة المحور الذي سيربط بين كل من محوري الشرقي والحرية بجنوب المدينه، لافتا إلى أنّ العمل جاري في طبقة الفرمة، وأن الأعمال تشمل تجهيز شبكة مياه وصرف صحي وإنارة وطريق على أعلى مستوى، لافتا إلى انتهاء الرصف بأحد اتجاهات الطريق.

واختتم جولته بتفقد قطاع طريق جديد في قلب مركز خدمات المدينة 2، ضمن أعمال مشروع تنفيذ مرافق وطرق المركز، موضحا أن ذلك المشروع يأتى بهدف إتاحة الأراضى الواقعة بالمركز للاستثمار وزيادة الخدمات، موجها بسرعة الانتهاء من تلك المشروعات ودخولها الخدمة في أسرع وقت للتيسير على سكان مدينة الشروق.