للطلاب وأولياء الأمور.. خريطة الجامعات التكنولوجية والتخصصات الجديدة بها

يسعى الطلاب إلى اختيار الكليات التي تؤهلهم لسوق العمل، في ظل الاتجاه العالمي إلى الاعتماد الكامل على التكنولوجيا، وذلك تزامنًا مع مرحلة تقليل الاغتراب، واقتراب تنسيق المرحلة الثالثة، لذا توضح «الوطن» في التقرير التالي الجامعات التكنولوجية المعتمدة في مصر، حتى لا يتعرض الطلاب وأولياء الأمور للنصب والخداع.

وتوفر الجامعات التكنولوجية مسارًا جديدًا لخريجي التعليم الفني والعام، بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل.

مسار جديد للتعليم بالجامعات التكنولوجية

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خريطة الجامعات التكنولوجية في مصر، وجاء الانتشار الجغرافي للجامعات التكنولوجية، ليغطي كل أقاليم الجمهورية والتي تبلغ 10 جامعات كالتالي:

1- القاهرة الجديدة التكنولوجية.

2- بني سويف التكنولوجية.

3- الدلتا التكنولوجية.

4- 6 أكتوبر التكنولوجية.

5- برج العرب التكنولوجية.

6- شرق بورسعيد التكنولوجية

7- طيبة التكنولوجية.

8- أسيوط الجديدة التكنولوجية.

9-سمنود التكنولوجية

10- مصر الدولية التكنولوجية.

وتوفر الجامعات التكنولوجية مسارًا جديدًا لخريجي التعليم الفني والعام، لدراسة تخصصات جديدة والتي جاءت كالتالي:

تخصصات جديدة في الجامعات التكنولوجية

-الميكاترونكس.

-الأوتوترونكس.

-تكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات.

-تكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعية.

-تكنولوجيا الميكانيكا.

-الذكاء الاصطناعي.

-الأمن السبيراني.

-علوم البيانات.

-تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة.

المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات

وتنطلق المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات، بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية والمقرر إغلاق باب التحويل غدا الإثنين.

يُشار إلى أنَّه تمّ تدشين الجامعات التكنولوجية بالقانون رقم 72 لسنة 2019 و تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة 20%، وطلاب الدبلومات الفنية 3 و5 سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالي عدد المقبولين، بشرط اجتياز الطالب اختبارات القبول.