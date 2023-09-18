محافظ القاهرة يستقبل وفدا من جنوب أفريقيا لبحث سبل التعاون: تجمعنا روابط قوية

استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وفد مقاطعة الكيب الشرقية بجنوب أفريقيا برئاسة لوبابالو أوسكار مابويانى رئيس وزراء مقاطعة الكيب الشرقية، بديوان عام المحافظة، في إطار دعم العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون وتنمية الشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين في شتى المجالات، بحضور السفيرة أميرة خفاجة، سكرتير أول بمكتب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية.

ضم الوفد عضو المجلس التنفيذى لتنمية الريف والإصلاح الزراعى بالمقاطعة، والعمدة التنفيذى لبلدية مباشي المحلية، والسفير جوزيه ماشمبي سفير جنوب أفريقيا، وعدد من المسؤولين بالسفارة والمقاطعة.

وأشار محافظ القاهرة خلال اللقاء إلى أنّ مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب جنوب أفريقيا، موضحا عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع بين البلدين الصديقين مصر وجنوب إفريقيا، إذ ترتبط مصر وجنوب إفريقيا بعلاقات تاريخية تعود لعام 1942 حين افتتحت أول قنصلية عامة لجنوب أفريقيا بالقاهرة.

علاقات الصداقة بين البلدين

وأكد المحافظ أنّ علاقات الصداقة بين البلدين ممتدة حتى وقتنا الحاضر، وهو ما يبدو جليًا في العلاقات الوطيدة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسيريل رامافوسا رئيس جنوب أفريقيا، والثقة المتبادلة بينهما والصداقة والتفاهم والتعاون والتشاور، وتطابق الآراء إزاء شتى شؤون القارة ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أنه فضلا عن روابط الصداقة والأخوة التي تربط البلدين، فهناك رابط أخر متمثل في طريق القاهرة كيب تاون، الذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز العلاقات بين البلدين عبر محور جديد، يربط الشمال الأفريقي بجنوبه آملًا أن يتحول هذا الطريق إلى ممر للتنمية يضم الدول التي يمر بها.

واستعرض أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها العاصمة كواحدة من أهم المدن التاريخية والتراثية على المستوى العالمي، وحاضنة لحضارات مصر الفرعونية والمسيحية والإسلامية، مشيرًا إلى أن مدينة القاهرة التي يزيد عمرها عن 1054 عاما، تعد تمثيلا شاملا وجامعا للحضارات الإنسانية مجتمعة، كما تعد متحفا مفتوحا ونافذةً على الثقافات.

تحقيق حياة كريمة للمواطنين

وأكد حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تحقيق حياة كريمة للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، وتحقيق التنمية الشاملة فى كل ربوع الوطن، والقضاء على المناطق غير الآمنة، وتوفير مدن حديثة متكاملة الخدمات في ظل رؤية مصر2030، مشيرًا إلى أنّ القاهرة تحظى بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية بها، موضحا أن الدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا في إنشاء المدن الذكية والحديثة في كافة محافظات مصر، وكان أهمها مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كمساعد وداعم عمراني لمدينة القاهرة، كما أن العاصمة الإدارية ستسهم فى تخفيف الضغط المرورى والسكانى عن القاهرة .

تطوير القاهرة التاريخية

وأشار إلى حرص الدولة المصرية على التحديث، وأنها لم تغفل في الوقت ذاته عن تطوير القاهرة التاريخية، والحفاظ عليها وإحياء تراثها، كما نفذت الدولة شبكة طرق ونقل حديثة باعتبارها أساس التنمية والاستثمار، بالإضافة إلى تطوير المواني البحرية وقناة السويس، في إطار خطة الدولة لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات مع دول العالم.

كما أكد حرص الدولة المصرية على توفير المناخ الملائم للاستثمار وتقديم الخدمات اللازمة للمستثمرين، ومن بينها الاستثمار مع الدول الأفريقية وعلى رأسها دولة جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أنّ مصر تسعى إلى تنمية الصناعات الموجودة بها والتوسع فى التصنيع المحلى.

وعبر لوبابالو أوسكار مابويانى رئيس وزراء مقاطعة الكيب الشرقية والوفد المرافق له، عن إعجابهم بالقرارات الحكيمة والجريئة للقيادة السياسية المصرية، بإنشاء مدن ذكية جديدة، مشيرين إلى وجود وفد رئاسى بصحبتهم للإطلاع على تجربة مصر فى بناء المدن الجديدة، والقضاء على المناطق غير الآمنة، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمار بين البلدين، والاستفادة من خبرات مصر في تحلية المياه، وتبادل الخبرات في مجال الزراعة والتصنيع.