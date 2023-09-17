محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد القصوى لموسم الأمطار

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء باستمرار رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار والتعامل الفوري مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل موجة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التي يشهدها العالم حاليًا.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام، والمساعد، ورؤساء الاحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

التنسيق مع الأرصاد

كما أكد «عبد العال»، على ضرورة اتخاذ خطوات استباقية للتعامل مع احتمالات سقوط الأمطار، مشيرًا إلى ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنبًا لوقوع أزمات مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفوري مع أي طارئ، مع التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري نحو استمرار إجراءات تطهير مخرات السيول والمتابعة الدورية لرفع أي مخلفات بها أولًا بأول بالتنسيق مع الأحياء المتواجدة بها مخرات ( حلوان والمعصرة والتبين وطرة والمعادي و15 مايو) والتأكد من استعدادات تلك المخرات لاستقبال السيول المتوقعة حال حدوثها .

الخطة الاستثمارية

وطالب محافظ القاهرة النواب ورؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية وسرعة التعاقد على المشروعات لخدمة المواطنين، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواصل مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ باعتبارهم ممثلين عن المواطنين لتسهيل التعرف على مشاكل المواطنين وحلها فى حدود القانون.