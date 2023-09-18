«الثروة السمكية»: مصر الأولى أفريقيا في إنتاج الأسماك بمليوني طن سنويا

شارك الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وعضو مجلس أمناء المركز الدولي للأسماك، في ورشة عمل إطلاق فعاليات مشروع مركز الطاقة المتجددة للاستزراع السمكي بدعم من السفارة الملكية النرويجية بالقاهرة، التي نظمها المركز الدولي للأسماك بمصر.

الاستزراع السمكي أحد الصناعات المهمة عالميا

وافتتح «مصيلحي»، أعمال الورشة، معربا عن سعادته بالتعاون الثنائي الذي من شأنه النهوض بقطاع الأستزراع المصري، كما أكد أنّ الاستزراع السمكي أحد الصناعات المهمة عالميا، حيث توفر الغذاء الأساسي لسكان العالم المتزايد، كما تلعب دورا رئيسيا في توفير البروتين الحيواني، لذلك يعتبر الاستزراع السمكي هو الخيار الوحيد الممكن لتقليل الفجوة الحالية بين إنتاج واستهلاك الأسماك في مصر والتصدي لتحديات الأمن الغذائي.

ننتج حالياً أكثر من مليوني طن من الأسماك

وتابع أنّ الحكومة المصرية حققت العديد من النجاحات الكبيرة في هذا المجال، حيث ننتج حاليا أكثر من مليوني طن من الأسماك سنويا، ما يجعلنا رائدين في أفريقيا، لكنه من اللازم إدارة ودراسة التحديات التي تواجه أنظمه الاستزراع، مثل قلة الطاقة والمياه والموارد للتغلب عليها وتقليل تأثيرها على البيئة.

وأثنى «مصيلحي» على ورشة العمل التي نظمها الدولي للأسماك، معربا عن سعادته بإطلاق أولي فعاليات المشروع الذي سيستمر حتى عام 2027، ويُتوقع أن تعزز أهدافه إيجاد فرص عمل وتمكين الجهات المعنية بسلسلة قيمة الأسماك، باستخدام تقنيات متوافقة مع التغيرات المناخية، وخاصة مُزارعي الأسماك.