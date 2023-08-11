تفاصيل وأسعار البرامج غير التقليدية بكلية الثروة السمكية جامعة السويس

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، يسعى الكثيرون من أولياء أمور الطلاب للبحث عن أسعار برامج تؤهل أبناءهم مباشرة لسوق العمل، الذي يرغبون في البدء من خلاله حياتهم العملية، ومنها أسعار البرامج غير التقليدية بكلية الثروة السمكية جامعة السويس

أسعار البرامج غير التقليدية بكلية الثروة السمكية جامعة السويس

ووفقا للموقع الرسمي لجامعة السويس والبيان التعريفي الذي يتضمن الإعلان عن أسعار البرامج غير التقليدية بكلية الثروة السمكية جامعة السويس، فإنه نظرا لاختلاف مجالات العلوم والمعارف والمهارات المطلوبة للمجالات العملية المتعلقة بكلية الثروة السمكية، تجري الكلية تقـديم برامج دراسية منفصلة لكل مجال حتى يمكن تزويد الطلاب بأقصى قدر من العلوم والمعارف الحديثة في كل مجال على حدة بهدف تخريج نوعية متخصصة لا توفرها أي مؤسسة علمية أخرى فى مصر والمنطقة العربية الإفريقية.

الدراسة بنظام الساعات المعتمدة في البرامج غير التقليدية بكلية الثروة السمكية

وتكون الدراسة في البرامج غير التقليدية بكلية الثروة السمكية جامعة السويس، من خلال نظام الساعات المعتمدة والتي تتضمن 145 ساعة لبرامج تكنولوجيا الاستزراع المائي و تكنولوجيا المصايد البحرية بمختلف توجهاتها، و146 ساعة معتمدة لبرنامج تكنولوجيا المصايد الداخلية، وتحدد أسعار البرامج غير التقليدية بكلية الثروة السمكية جامعة السويس، وفقاً لساعات البرنامج

أسعار البرامج غير التقليدية بكلية الثروة السمكية جامعة السويس

وبحسب بيان كلية الثروة السمكية علي الصفحة الرسمية لها، والموقع الرسمي للمركز الإعلامي لجامعة السويس، فإن

كلية الثروة السمكية جامعة السويس، والتي تتضمن برامج تكنولوجيا المصايد البحرية وتحتوي على ثلاث توجهات:

1- الملاحة والصيد البحري

2- مراقبة السلامة البحرية

1- هندسة الصيد البحري

وبالنسبة لأسعار البرامج التقليدية بنظام الساعات المعتمدة، والتي تبلغ 145 ساعة، يكون متوسط المصروفات للفصل الدراسي الوحد نحو 10500 جنيه.