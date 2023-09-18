لماذا يجب وضع الكارت في العداد قبل الشحن؟.. «القابضة للكهرباء» توضح

كشفت الشركة القابضة للكهرباء والطاقة، عن سبب وضع الكارت في العداد قبل الشحن، والإجراءات والنصائح التي يجب على المواطنين المستخدمين لعدادات الكارت مسبقة الدفع، إتباعها للتعامل بشكل سليم، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وتجيب «الوطن» في السطور التالية، لماذا يجب وضع الكارت في العداد قبل الشحن؟.

أوضحت الشركة القابضة للكهرباء والطاقة، أنه يجب على مشتركي العدادات مسبقة الدفع، التأكيد على الفني المتخصص بالتركيب تثبيت العداد ووضع كارت المشترك داخله، وذلك للتأكد من مطابقة الكود، والتأكد من أن كارت المشترك يعطى مقبولًا ويعمل بشكل جيد.

لماذا يجب وضع الكارت في العداد قبل الشحن؟

وأجابت الشركة، لماذا يجب وضع الكارت في العداد قبل الشحن؟، بأنه ينصح دائمًا وضع الكارت بالعداد لمدة 15 ثانية، يجري خلالها ظهور رسالة كارت مقبول للتأكد من نقل البيانات بطريقة صحيحة.

وضع الكارت في العداد قبل الشحن

ولفتت إلى ضرورة وضع الكارت بالعداد قبل أي عملية شحن، والتأكد من عدم وجود مشكلة، وتجنب ظهور رسالة لا يمكن الشحن يرجى وضع الكارت بالعداد مرة أخرى، لذلك يجب وضع الكارت في العداد قبل الشحن.

كما أن خلال عملية الشحن يمكن للعميل الاستفسار من موظف مركز الشحن معرفة إذا كان العداد عليه مستحقات متأخرة، مثل «دين ثمن عداد أو ثمن كارت أو فواتير قديمة أو فاتورة إصلاح أو ثمن شحنة مبدئية أو تسويات عن استهلاك سابق أو فرق مقايسة أو مطالبة»، الأمر الذي يؤدى لوجود خصومات في الفاتورة من إجمالي المبلغ المدفوع وصافي قيمة الشحن بعد خصم المستحقات.