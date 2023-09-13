الخطوات والمستندات المطلوبة لاستخراج كارت شحن عداد المياه «بدل فاقد»

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في مراكز خدمة العملاء المنتشرة على جميع أنحاء مستوى الجمهورية، عدة خدمات لعملائها، وخلال السطور التالية توضح «الوطن»، الخطوات المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لكارت شحن عداد مياه، حال تلف أو فقدان الكارت.

خطوات استخراج بدل فاقد لكارت شحن عداد المياه

1- يقدم المشترك بطلب استخراج كارت الشحن بدل الفاقد أو التالف، للشركة.

2- تسديد الرسوم المقررة وتصل لـ100 جنيه، تكلفة إصدار كارت شحن للعداد.

3- وخلال 30 دقيقة من تقديم الطلب، يتم استخراج كارت شحن العداد بدل الفاقد أو التالف.

المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لكارت شحن عداد المياه

1- تقديم بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

2- تقديم بيانات الحساب أو الكود.

3- توقيع إقرار بفقدان الكارت.

4- إرفاق رقم الهاتف المحمول أو الأرضي الخاص بالمنتفع.

أنواع عدادات المياه

تنقسم العدادات إلى 3 أنواع

1- العدادت ميكانيكية.

2- العدادت الذكية.

3- العدادت إلكترونية مسبقة الدفع، ويجري استخدامها لقياس كميات الاستهلاك.