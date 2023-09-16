هل يمكن شحن العداد حال فقدان الكارت؟.. مرفق الكهرباء يوضح

يتعرض عدد كبير من مستخدمي العدادات مسبوقة الشحن بجميع أنواعها، لفقد كارت شحن عداد الكهرباء، ويتكرر التساؤل حول هل يمكن شحن العداد حال فقدان الكارت؟ وما الإجراءات أو الطرق التي تتيحها شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية لذلك إليك طرق استخراج كارت شحن عداد الكهرباء.

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن كيفية شحن العداد حال فقدان الكارت لأنه عادة ما يواجه المشتركون بالكهرباء أصحاب العدادات مسبوقة الدفع والكودية خاصة السكان بنظام العقد محدد المدة، فقدان كارت شحن العداد لأن أغلبهم لم يكن العداد مسجل باسمه أو وجد تعثر في الحصول علي صاحب العداد المسجل به في شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

هل يمكن شحن العداد حال فقدان الكارت؟

1- يجب على المشترك المقيم فى الوحدة السكنية الذي لديه عداد الكهرباء مسبق الشحن باسمه أو ليس باسمه التوجه لقسم الشرطة لعمل محضر فقد كارت شحن العداد بنفس تاريخ الفقد.

2- يجب على المشترك التوجه بعد تحرير المحضر بقسم الشرطة للإدارة الهندسية للفرع التابع له مالك العداد، ويكون معه إيصال برقم محضر الفقد لتقديمه للإدارة الهندسية لشركة الكهرباء.

تقديم العقد ليثبت علاقته بالوحدة السكنية

3- يقدم المشترك ما يثبت علاقتة بالوحدة السكنية المركب بها العداد ومعه عقد الملكية أو عقد الايجار ويكون موثقا بالشهر العقاري.

4- يسدد المشترك مقابل بدل فاقد لكارت الشحن بالقيمة المقررة وسيتم استلام الكارت الجديد في نفس اليوم حال كان يوجد به رصيد بذات القيمة التي كانت في الكارت المفقود.

5- حال عدم وجود رصيد بالكارت المفقود، يحتاج الكارت لتفعيل الرصيد على الشبكة ويسلم العميل الكارت الجديد بعد 24 ساعة.