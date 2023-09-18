رغم الصفقات الخرافية.. كيف نافس العرب رونالدو على صدارة هدافي الدوري السعودي؟

صفقات خرافية قامت بها أندية الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجديد، بعدما التحق عدد من نجوم كرة القدم حول العالم، بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي سبقهم في الميركاتو الشتوي الماضي.

العرب يحجزون مقاعدهم في المنافسة على لقب هداف الدوري السعودي

ومع وجود أسماء لامعة في عالم الساحرة المستديرة بالدوري السعودي، الذي مر عليه 6 جولات في موسمه الجديد 2023 - 2024، تمكن اللاعبين العرب من حجز مكانا ضمن قائمة هدافي البطولة التي يتصدرها رونالدو حتى الآن.

منافسة عربية شرسة مع رونالدو وماني على صدارة هدافي الدوري السعودي

ومع وجود مهاجمين من الطراز الأول بمسابقة الدوري السعودي، على غرار الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة، والبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال، حجز السعودي سالم الدوسري وصافة هدافي الدوري السعودي برصيد 6 أهداف بفارق هدف عن «الدون».

المغربي مراد باتنا لاعب الفتح السعودي حجز المركز الرابع ضمن هدافي المسابقة السعودية برصيد 5 أهداف خلف ساديو ماني لاعب النصر الذي تساوى مع الدوسري.

المغربي عبد الرازق حمد الله، لاعب اتحاد جدة، تمكن من تسجيل نفس عدد أهداف مواطنه مراد باتنا، ليحتل المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري السعودي.

ويشهد الدوري السعودي الذي أصبح يعج بنجوم الصف الأول، منافسة شرسة هذا الموسم، حيث الهلال في صدارة الترتيب بعد مرور 6 جولات برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن اتحاد جدة صاحب الوصافة، وهو نفس عدد نقاط الأهلي صاحب المركز الثالث.

يذكر أن اتحاد جدة هو حامل لقب النسخة الماضية من الدوري السعودي، بقيادة الثنائي المصري حينها أحمد حجازي وطارق حامد.