«العمل»: دورات لتدريب شباب المنيا على 4 مهن

أعلنت وزارة العمل، أنّ مديرية العمل في المنيا بدأت تنفيذ 5 دورات تدريبية مجانية للشباب بمركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية في المنيا الجديدة، وتشمل التدريب على مهن «التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، وصيانة المحمول، والمساحة»، بلغ عدد المتدربين بها 84 متدربا، ضمن خطة التدريب المهني للعام 2023-2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وتنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل، وإصقالهم بالمهارات اللازمة لكل مهنة، بما يضمن حصولهم على فرصة عمل لائقة ومناسبة أو مساعدتهم لبدء مشروع صغير.

ضرورة الاهتمام بنشر ثقافة العمل الحر

وأوضح محمد صلاح، مدير مديرية العمل بالمنيا في تقريرٍ للوزارة، أنّ الدورات التدريبية شملت التدريب على مهنة التفصيل لـ32 متدربة بالتعاون والتنسيق مع جمعية نور القمر، في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع المديرية، وهي الدورة الخامسة المنفذة ضمن البروتوكول، وكذلك بدء دورة التبريد والتكييف لـ 20 متدربت، وصيانة محمول لـ17 متدربا، ودورة المساحة بواقع 15 متدربا.

زيارة لمركز التدريب المهني

وعقد مدير المديرية، زيارة إلى مركز التدريب المهني، وعقد لقاء مع المتدربين الجدد، مؤكدا أنّ المديرية تولي اهتماما بمجال التدريب المهني من أجل تأهيل الفئات القادرة على العمل، والاهتمام بنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، وتعليم الحرف المستحدثة والمطلوبة في سوق العمل، لتوفير فرص عمل لهم من خلال مكاتب التشغيل للعمل بشركات ومصانع المحافظة بالمنطقة الصناعية، والتي يتم التنسيق معها باستمرار حسب المهن التي يتم التدريب عليها لدفع عجلة التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030 وتوفير حياة كريمة للمواطنين.