«قوى عاملة مصر»: طرح مناهج جديدة في 10 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية

قال المسؤول عن مشروع قوى عاملة مصر، إنّ المشروع يدعم 60 مدرسة في التقدم للحصول على الاعتماد بهدف الحصول على ما لا يقل عن 30 مدرسة، ومرکز للتدريب المهني، معتمدين، كما يؤهل المشروع 200 مقيم جودة للتدقيق الخارجي والداخلي.

وأوضح المسؤول، خلال احتفالية قبول طلاب جدد بمدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ المشروع مسؤول عن ترخيص 6 آلاف مدرس التعليم الفني و200 مدرب رئيسي في أكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني، فضلا عن تطوير 30 حزمة لتدريسها في الأكاديمية، وطرح مناهج جديدة قائمة على الكفاءة في 10 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية والمساعدة في تجديد التعليم التجاري، ومساعدة 50 ألفا من خريجي التعليم والتعليم الفني في العثور على عمل وتوفير 30 ألف تدريب داخلي لطلاب المدارس الفنية.

وتابع أنّ المشروع سيدعم إنشاء 3 مجالس المهارات القطاعية، وخفض معدلات دوران العمالة في 30 شركة، وتطوير 6 آلاف باحث عن عمل بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، وضمان حصول 80% من المتدربين من الباحثين على فرصة عمل، ورفع مستوى 1200 عامل حالي من خلال التعلم المستمر، وإضفاء الطابع المؤسسي على برنامج التوظيف، وإعادة التدريب، والاستبقاء في الكيانات ذات الصلة.

ويدعم المشروع أيضا، إنشاء وبناء قدرات مجلس شراكة اقتصادية جديد في محافظتي، ورفع قدرة منظمتان غير حكوميتين أو مراكز بحثية لتنفيذ تدخلات واستراتيجيات لتحسين كفاءة سوق العمل، وتحديد ثلاثة إصلاحات لسوق العمل لتناولهاالأطراف المعنية.