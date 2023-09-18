مسؤول ليبي: الدعم المصري خفف كارثة العاصفة دانيال

قال العميد حسين الشاعري من القوات البحرية الليبية، إنّ الدعم الذي وصل من الإخوة العرب ودول العالم كافة، وفي مقدمتها مصر، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خفّفت كارثة العاصفة دانيال على الليبيين، حيث انهالت المساعدات على البلاد من البر والبحر والجو.

وأضاف الشاعري، خلال لقائه على فضائية «إكسترا نيوز» الي: «أعزي نفسي ونعزي جميع أفراد الشعب الليبي، الذين اختلطت دمائهم بالدماء الليبية، ونحمد لله أنّها كارثة طبيعية، ورغم فداحة الكارثة، لا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون».

نستقبل حاملة المروحيات «الميسترال» المصرية

وتابع: «نستقبل اليوم حاملة المروحيات (ميسترال) المصرية، وصدرت تعليمات لاستقبال باخرة الدعم المصري»، موضحَا: «رغم هول الكارثة، إلا أنّ الأخوة في مصري أرسلوا جميع أنواع المساعدات التي خففت عنا الكثير، ونشكرهم بأنّ هذا الدعم كان له تأثير كبير على الشعب الليبي، وهذا ليس غريبًا على الشعب المصري والعربي، خاصة أنّ مصر منذ الحقبة الإيطالية كانت تدعم المجاهدين الليبين».