أزمة في الخليج السعودي تهدد بعودة محمد شريف للأهلي

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن أزمة تهدد بقاء النجم المصري محمد شريف، في صفوف فريق الخليج السعودي، بعد سلسلة النتائج السلبية في دوري روشن للمحترفين السعودي، التي أغضبت الجماهير.

جماهير الخليج غاضبة من مستوى الأجانب.. ومطالبات بصفقات جديدة

وأكدت صحيفة «الأيام»، أن هناك غضبا عارما من جانب جماهير الخليج السعودي، على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، بسبب سوء مستوى أجانب الفريق، والصفقات التي تعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي؛ إذ لم يقدموا الإضافة المنتظرة حتى الآن.

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