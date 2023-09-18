«مستقبل وطن» يطلق منافذ متنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة بحدائق أكتوبر

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن في حدائق أكتوبر التابعة لأمانة الجيزة، منافذ متنقلة جديدة لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، دعما للمواطنين في مواجهة غلاء الأسعار، حيث جرى تثبيت منفذين بمنطقة ابني بيتك الخامسة، وسط إقبال كبير من الأهالي.

وقال اللواء رشدي همام أمين الحزب بحدائق أكتوبر، إنّه انطلاقًا من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإيمانًا منا بمبدأ تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، وبكامل الدعم من النائب عمرو القطامي، والنائب محمد سلطان، عضوا مجلس النواب، جرى إطلاق منافذ متحركة بسيارات تجوب مناطق مدينة حدائق أكتوبر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة ولا تقارن بمثيلاتها بالأسواق.

وأشار محمد حسني، أمين التنظيم، إلى أنّ المبادرة بدأت من الوحدة الثانية (إبني بيتك الخامسة)، حيث توافد الكثير من الأهالي لشراء السلع المخفضة، وأشاد الجميع بفرق الأسعار الواضح وأنّ جميع المنتجات أقل سعرا من مثيلاتها في أي مكان بيع أخر.

وانطلقت المنافذ المتنقلة برعاية ومتابعة كاملة من اللواء رشدي همام أمين الحزب بحدائق أكتوبر، ومحمد حسني أمين التنظيم، وتم الإشراف والمتابعة المستمرة للبيع طوال اليوم من محمد نوار أمين الوحدة الثانيه بأمانة حدائق أكتوبر، ومحمد حسنين أمين التنظيم، وأمل خلاف أمينة المرأة، وأحمد نعيمي أمين العمال والفلاحين، وهيثم الدقن عضو هيئة المكتب، وسهام رضوان لجنة العلاقات العامة، وخضرة رفاعي أمينة الصحة.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات التي تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين في مختلف المجالات، وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.