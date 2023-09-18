الذكاء الاصطناعي يحسم اشتباك ميسي ورونالدو.. من الأفضل في التاريخ؟

«من اللاعب الأفضل في التاريخ؟».. معركة لم تحسم على مر التاريخ الغني بالأساطير، ففي كرة القدم المقارنة لا تتوقف، وفي التاريخ الحديث لاتزال مقارنة الأفضل بين ثنائية ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، بالثنائي الأسطوري بيليه ودييجو أرماندو مارادونا لم تحسم.

ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يبتعدان عن الصدارة والوصافة

الذكاء الاصطناعي كان له رأي آخر، ليحسم جدل دام لعقود، بين الأفضل على مر التاريخ، من خلال وضع قائمة بأفضل 10 لاعبين في التاريخ، ولم يمنح الثنائي الأسطوري كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي المركزين الأول والثاني.

وبالترتيب من المركز العاشر، يقف المجري فيرينتس بوشكاش أسطورة ريال مدريد، ثم يأتي في المركز التاسع جورج بيست أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب أيرلندا الشمالية، وثامنًا الفرنسي زين الدين زيدان أسطورة ريال مدريد وصاحب الإنجاز التاريخي بالحصول على 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا تواليًا، قبل الرحيل عن تدريب ريال مدريد.

المركز السابع حسمه الألماني فرانتس بكنباور أسطورة بايرن ميونيخ، وسادسًا ألفريدو دي ستيفانو أسطورة ريال مدريد، أما المركز الخامس فكان من نصيب يوهان كرويف أسطورة برشلونة، وذلك وفقًا لاختيارات برنامج «chatgbt» بالذكاء الاصطناعي، الذي حسم جدل دائرة منذ سنوات، بحسب صحيفة «ميرور» البريطانية.

المربع الذهبي كان من نصيب الأساطير الأربعة، ليأتي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي ومنتخب البرتغال، في المركز الرابع بجدول ترتيب الأفضل في العالم، ثم غريمه ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي وبطل كأس العالم في المركز الثالث، أما مواطنه الأرجنتيني الأسطوري دييجو أرماندو مارادونا فاحتل المركز الثاني في اختيارات الذكاء الاصطناعي، وفي الصدارة البرازيلي بيليه، الذي رحل قبل أشهر قليلة، وترك خلفه إرثًا من الإنجازات لا تعد ولا تحصى.