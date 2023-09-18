أوكرانيا تستعيد 7 كيلومترات أراضي من القوات الروسية الأسبوع الماضي

أعلنت أوكرانيا، اليوم الإثنين، استعادة ما مجموعه 7 كيلومترات مربعة من الأراضي في جنوب البلاد وشرقها، ضمن إطار الهجوم المضاد الذي تشنّه قوات كييف منذ أشهر.

وقالت جانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، لوسائل إعلامية رسمية، إنَّه «تمّ تحرير كيلومترين مربعين في قطاع باخموت، كما حرّرت قوات الدفاع في الجنوب 5.2 كيلومتر مربع من الأراضي»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالات.

وذكرت أنَّ القوات الأوكرانية تواصل صد الهجوم الروسي على بلدتي أفدييفكا ومارينكا في الجنوب بمنطقة دونيتسك.

وتابعت: «القوات الأوكرانية تحاول التقدم صوب بحر آزوف، بهدف شق صف القوات الروسية»، مؤكدة أن هذا التحرك نجح في استعادة مساحات تبلغ 5.2 كيلومتر، الأسبوع الماضي.

وأضافت «ماليار» أنَّ أوكرانيا استعادت إجمالًا أكثر من 260 كيلومترًا مربعًا في الجنوب، خلال الهجوم المضاد.

وتؤكّد أوكرانيا إحرازها تقدمًا بطيئًا أمام التحصينات الدفاعية الروسية، خلال الهجوم المضاد المستمر منذ ثلاثة أشهر.