الغرفة التجارية بالإسماعيلية: نسعى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال علي العدوي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، إن الغرفة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر.

وأضاف «العدوي»، في بيان صحفي، أن مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة المهندس أكرم الشافعي، تناول ضرورة الاتجاه نحو تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء في النشاط الصناعي أو الزراعي في ظل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها دول العالم، وارتفاع سعر الدولار.

العدوي: نستهدف توفير منتجات محلية

وتابع أن اتجاه القيادة السياسة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي يأمل في توفير منتج محلي الصنع بديل للمنتج المستورد، بالإضافة إلى الاستفادة من ثروات مصر من المواد الخام والمنتجات الزراعية بتحويلها إلى منتجات صناعية وإضافة قيمة مضافة للمنتج بدل من تصديره في صورته الأولية.

الزراعة أهم أداة لبناء دولة قوية

وأضاف العدوي، أن الغرفة تعمل على الاهتمام بالزراعة وتوفير سعر عادل يلبي احتياجات المزارع، بما يحقق له أرباحا عادلة، لافتا إلى أن الزراعة أقوى الأدوات لمحاربة الفقر وبناء دولة قوية مكتفية ذاتيا.

وأشار عضو الغرفة التجارية إلى أن التوسع في مساحة الرقعة الزراعية حسب متطلبات الدولة من المحاصيل، سيعمل على تقليل كمية المستورد وتحقيق ثبات نسبي في الأسعار.