«التعليم العالي»: الفترة المقبلة ستشهد إضافة برامج وتخصصات جديدة للجامعات

قال الدكتور أحمد منيب الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم الفني، إن الجامعات التكنولوجية هي قاطرة جديدة للتعليم الفني في مصر، وهي بمثابة مسار جديد لطلاب فئات التعليم الفني، مشيرا إلى أن التعليم العالي خلال السنوات الماضية لم يكن لديه منظومة للتعليم التكنولوجي الفني كما نشاهد الآن.

ملتقى توظيف

وأضاف مستشار وزير التعليم العالي لشؤون قطاع التعليم الفني، خلال إلقاء كلمته في المؤتمر المنعقد حاليا في مقر الوزراة، لاستعراض التجهيزات لحفل ملتقى التوظيف لطلاب الجامعات التكنولوجية المختلفة، والمقرر تنظيمه 28 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع عدد من الشركات الكبرى، أن الغرض من الحفل إلقاء الضوء على الخريجين وتوفير فرص عمل متميزة لهم.

التخصصات العلمية الجديدة

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إضافة عدد من التخصصات العلمية الجديدة خلال الفترة المقبلة لطلاب خريجي الجامعات التكنولوجية المختلفة، لافتا إلى أن السوق المصري والعالمي حاليا في أشد الاحتياج إلى الخريج الماهر المتميز ذو الكفاءة العالية، بما يتماشى مع المتغيرات سواء الثورة الصناعية الرابعة أو الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن هناك عدد من الجامعات التكنولوجية شهدت تخريج أول دفعة لها.