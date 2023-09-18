تفاصيل شهادات الادخار من البنك الأهلي لمدة سنة.. عائدها مرتفع

يتيح البنك الأهلي المصري للمواطنين العديد من شهادات الادخار والتي تختلف العوائد الخاصة بها، لذلك ترصد «الوطن»، في السطور التالية تفاصيل شهادات الادخار من البنك الأهلي لمدة سنة والتي جاءت كما يلي:

شهادات الادخار من البنك الأهلي لمدة سنة

- يقدم البنك للعملاء شهادة استثمار «ب» والتي تصل المدة الخاصة بها إلى عام واحد وهي من بين شهادات الادخار من البنك الأهلي لمدة سنة.

- كما يصل الحد الأدنى للشراء إلى 500 جنيه.

- وبالنسبة لدورية صرف العائد تكون شهرياً.

- كما تحدد سعر العائد ليصل إلى 11.50 %.

شهادات الادخار من البنك الأهلي لمدة سنة.. استثمار «ب»

- فيما يحق للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب البالغين والقصر شراء شهادة استثمار «ب» ضمن شهادات الادخار من البنك الأهلي لمدة سنة.

- وبالنسبة للاقتراض يمكن للعميل أن يقترض بضمان هذه الشهادات وذلك من أي فرع للبنك وفقاً للتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.

- كما يمكن استرداد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية.

- ويمكن استردادها أيضا بعد مضي 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء وذلك وفقا للقيم الاستردادية المعدة في هذا الشأن.

- ويتيح البنك الأهلي المصري خدمة صرف العائد من خلال ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وذلك خلال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.