ترخيص فرش المولد النبوي الشريف للمحلات.. تعرف على الإجراءات

تواصل أحياء المحافظات وعلى رأسهم محافظتي القاهرة والجيزة، تلقي طلبات ترخيص فرش المولد النبوي الشريف للمحلات، ويتم إصدار تلك التصاريح المؤقتة تحت مسمى «إشغال طريق»، وذلك بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف التي توافق27 سبتمبر الجاري، وأصدر رئيس الوزراء قرار بإجازة رسمية الخميس 28 سبتمبر الجاري للعاملين بالجهات والمصالح الحكومية.

وفيما يتعلق بإجراء ترخيص فرش المولد النبوي الشريف للمحلات، فتطلب الحصول على تصريح من جانب أصحاب المحلات بعد تقديم عدة مستندات في الحي التابع له المحل، وهو ما تستعرضه «الوطن»، خلال هذا التقرير.

ترخيص فرش المولد النبوي الشريف للمحلات.. الإجراءات

وتتمثل معايير وإجراءات الحصول على ترخيص فرش المولد النبوي الشريف للمحلات عدة خطوات وهي:

- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال يقوم بتوكيل رسمي موثق.

- يشترط عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

- أصل رخصة المحل.

- آخر إيصال تفتيش.

- آخر إيصال نظافة.

- ملء النموذج الخاص بالخدمة في الحي أو المركز التكنولوجي.

- تقديم المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص فرش المولد النبوي الشريف للمحلات.

- عمل معاينة وإبداء رأى الإدارة المختصة.

- تحرير قسيمة السداد.

- التسديد في الخزينة المختصة واستلام التصريح وتلقي الخدمة.

- عدم إعاقة المارة وحركة المرور

تحذير من عدم ترخيص فرش المولد النبوي الشريف للمحلات

وشددت محافظتا القاهرة والجيزة على عدم السماح بإقامة أي شادر أو فرش بدون ترخيص فرش المولد النبوي الشريف للمحلات، إلا بالحصول على تصريح محدد المدة من الحي المختص، وأي مخالف يعرض نفسه للوقوع تحت طائلة القانون.