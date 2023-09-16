إيقاف أعمال تحويل محلات إلى مخازن دون ترخيص في المنتزه أول بالإسكندرية

قال اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، إن الحي لن يتهاون في تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة على أي مخالف، ولن يسمح بالمخالفات في نطاق الحي سواء كانت مبانٍ دون ترخيص أو أعمال تعديلات أو إشغالات أو تعديات.

إيقاف أعمال تحويل محلات إلى مخازن

وأكد رئيس حي المنتزه أول، أنه تنفيذا للقانون، وبإشراف أحمد إبراهيم، سكرتير عام الحي، يرافقه الإدارات المعنية من إشغال الطريق ووحدة الإزالة الفورية، تم إيقاف أعمال تحويل محلات بدون ترخيص لمخازن خلف محطة وقود من شارع مصطفى كامل، وذلك دون الحصول على ترخيص وعلى الفور تم إزالة الأعمال المخالفة والتحفظ على 2 باب صاج، وماكينة لحام، 3 سلم كبير، كوريك، وتم إيداع التحفظات بديوان عام الحي.

الحملات لن تتوقف

وأوضح رئيس حي المنتزه أول أن الحملات مستمرة ولن تتوقف ولن يسمح بمخالفة القانون، وعلى من يرغب في الالتزام بالقانون عليه الحضور إلى ديوان عام الحي والمركز الذكي لتقديم طلب الحصول على تراخيص وفقا للعمل المزمع القيام به، وسيتم النظر في مدى قانونية طلبة وستتم الموافقة على أي طلب لا يخالف القانون، أما العمل بدون الحصول على ترخيص يعرض صاحبه للمسائلة القانونية إلى جانب خسارته المادية جراء تنفيذ الإزالة الفورية.