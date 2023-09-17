سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في محلات الصاغة

يرغب قطاع كبير من المواطنين في متابعة أسعار الذهب بشكل لحظي على مدار اليوم، وتحديدا عيار 21 الأكثر شيوعا بين المواطنين داخل السوق المصرية، لذا تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 17-9-2023 في محلات الصاغة حسب التحديث الأخير لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد في بداية التعاملات الصباحية 2491 جنيها للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية، وذلك عقب انخفاض الأسعار المحلية أمس بشكل كبير.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في بداية التعاملات الصباحية 2180 جنيها للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد 1880 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل اليوم 1453 جنيها للشراء، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2284 جنيها للشراء، وذلك دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحية 17 ألفا و440 جنيها للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية، حيث يزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21.