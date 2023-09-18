قطع المياه يومي الثلاثاء والأربعاء بالمنيا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، قطع وضعف المياه بمجلس قروي صفط الخمار بمركز المنيا، اعتبارا من غدا الثلاثاء الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 6 مساء، وذلك لقيام الشركة بأعمال غسيل وتعقيم الخزان الأرضي بمحطة مياه صفط الخمار المرشحة.

انقطاع مياه الشرب في سمالوط

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن ضعف المياه بعزبة بشرى التابعة لمجلس قروي البيهو والقرى المحيطة بها بمركز سمالوط، وذلك اعتبارا من الساعة 9 صباحا يوم الأربعاء المقبل وحتى الساعة 3 مساء، وذلك لقيام الشركة بأعمال تطهير للخزان الأرضي لمحطة مياه عزبة بشرى.

صيانة وتطهير محطات المياه

وناشدت شركة مياه الشرب في محافظة المنيا، الأهالي في المناطق المتأثرة بالانقطاع والمؤسسات الحيوية والمصالح الحكومية والمستشفيات والوحدات الصحية، بتوفير احتياجاتها اللازمة من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، وذلك حتى عودة مياه الشرب بعد إجراء أعمال الصيانة والتطهير بالمحطات التي تغذي المناطق التي ستشهد الانقطاع يومي الثلاثاء والأربعاء المقلبين.