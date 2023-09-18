وزير الرياضة يكرم المشاركين في مبادرة «100 قائد» بالقليوبية

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي، اليوم الاثنين، أعضاء مبادرة «100 قائد بالشباب والرياضة بالقليوبية» التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

تنمية وتطوير مهارات الشباب

وخلال كلمته أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالمبادرة التي تأتي تحقيقا لأهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو تنمية وتطوير مهارات الشباب العاملين بالشباب والرياضة وتزوديهم بالمعارف والخبرات الكافية وخلق صف ثاني من الكوادر والقيادات الشبابية بالمحافظات لضمان جودة البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة للنشء والشباب، في إطار توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 نحو بناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

رفع كفاءة العنصر البشري

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن رفع كفاءة العنصر البشري وتطوير أداء العاملين هو العامل الرئيسي لنجاح أي مؤسسة، وأن وزارة الشباب والرياضة تعمل على توفير بيئة عمل محفزة وتطوير خطط وبرامج تدريبية وتطويرية وتنموية للموظفين بما يضمن رفع مستوى كفاءتهم وتحسين أدائهم بما يحقق الرضا الوظيفي للموظفين، وبالتالي تحقيق أهداف وزارة الشباب والرياضة بكفاءة وفاعلية والتي تهدف إلى تطوير جميع قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.

فيما أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى أن مبادرة 100 قائد بالشباب والرياضة بالقليوبية أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال زيارة وزير الرياضة لمحافظة القليوبية في يونيو 2022، والتي استمر تنفيذها على مدار عام كامل.

واستهدفت المبادرة إعداد 100 قائد من شباب العاملين بالشباب والرياضة بالقليوبية لتنمية وصقل مهاراتهم ورفع وتحسين أدائهم الوظيفي، وتضمنت المبادرة عددا كبيرا من المحاضرات التخصصية وورش العمل ومشروعات تخرج ومبادرات في إطار محاور رئيسية للمبادرة شملت تطوير المهارات الإدارية والإشرافية وأساليب وطرق الإدارة الحديثة، وأساليب صنع واتخاذ القرار، وقضايا ومفهوم الأمن القومي وتأثيراته، وإدارة الأزمات والكوارث، ودور الإعلام في صناعة الرأي العام، واستراتيجية وآليات مكافحة الفساد.

وفي ختام المبادرة، وجه المشاركون في المبادرة رسالة شكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لدعمه ورعايته للمبادرة، وتقدموا بطلب لاستمرار تنفيذ المبادرة وتعميمها على كافة القطاعات بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.