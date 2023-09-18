انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان «هي الفنون» في دورته الثالثة 28 سبتمبر

تنطلق فعاليات مهرجان «هي الفنون She Arts»، في دورته الثالثة، والذي يضم إبداعات فنية متنوعة لفنانات موهوبات من جميع أنحاء العالم، في الفترة من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2023، وتحت رعاية وزارة الثقافة، وبدعم من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وبدعم من الاتحاد الأوربي بالتعاون مع اتحاد المراكز الثقافية الاوربية.

مقر مهرجان هى الفنون

ويتخذ المهرجان من مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية في القاهرة مقراً رئيسياً للفعاليات، بينما تعقد بعض الفعاليات الإضافية في مركز الجزويت الثقافي بمحافظتي الإسكندرية والمنيا.

هي الفنون SHE ARTS مهرجان دولي يسلط الضوء على الفنانات المبدعات ويدعمهم في شتي المجالات الفنية، ويجمعهم في برنامج فني متنوع لتبادل الخبرات ومشاركة إبداعاتهم مع الفنانات الاخريات والجماهير، من خلال ورش العمل والندوات والحفلات الموسيقية وعروض الأفلام والمعارض وغيرها.

المسابقة الموسيقية تشجع الفنانات الناشئات

ومن جانبها، قالت نيفين قناوي مؤسس ومدير مهرجان هي الفنون – she arts: «سعيدة بإطلاق النسخة الثالثة من مهرجان هي الفنون وأن المهرجان يحافظ على التقليد الذي أطلقه العامين الماضيين وهو المسابقة الموسيقية التي تشجع الفنانات الناشئات على الانطلاق في عالم الموسيقى، حيث تتيح التقديم للمغنيات والعازفات والملحنات ثم تختار لجنة التحكيم فائزتين تحصل كل منهما جائزة مالية».

وتنطلق فعالياته على مدار 4 أيام في محافظات القاهرة والإسكندرية والمنيا، ببرنامج متنوع يعبر عن إنجازات المرأة المستمرة والدور المهم الذي تلعبه في مجال الفنون وإيمانًا بدورنا في قضية تمكين المرأة، حيث تتضمن الفعاليات الفنية في النسخة الثالثة هذا العام، 14 حفل موسيقي، 3 عروض أفلام، 4 ورش عمل، 4 عروض راقصة، مسابقة موسيقية، عرض مسرحي، ومعرض فوتوغرافي يحمل عنوان «الأنوثة».

ويفتتح المهرجان في دورته الثالثة، أوركسترا هي الفنون التي شكلت خصيصاً من أجل المهرجان، بمصاحبة جالا الحديدي «مصر - ألمانيا» وقيادة دنيا الدغيدي، فيما يضم هذا الحدث الثقافي الفني مشاركة عدد كبير من الفرق والفنانات، حيث يشارك من مصر كلاً من الفنانة دينا الوديدي، وحفل طبلة الست، وعازفة الهارب مني واصف وفاطمة عادل، وحفل لموسيقى الراب مع الفنانات «دارين» و«فاتي» و«هالة» إضافة إلى حفل موجة للأطفال لنشر الوعي الفني والثقافي يقدمها أطفال فبريكا تحت إشراف د.نيفين علوبة وكورال المدرسة الألماني بالإسكندرية، وورشة عمل للمخرجة هالة خليل.