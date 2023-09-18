المغرب يجهز 150 خيمة دراسية للطلاب في الأماكن المتضررة من الزلزال

أسست المملكة المغربية 150 خيمة في إقليم الحوز وسط البلاد، تضم المعدات التعليمية والتكوينية اللازمة، بالإضافة إلى ألواح شمسية.

عوائق ومحاولات حل مستمرة في المغرب

بدوره قال مدير «الثانوية الإعدادية الفارابي» بأمزميز، حسن كونين، إن الطاقم التربوي والإداري، معبأ لاستقبال التلاميذ في أفضل الظروف، وتأمين استئناف الدراسة على نحو جيد.

وقال في تصريح لـ«وكالة الأنباء المغربية ماب»: «بالطبع هناك عوائق مرتبطة بالزلزال، لكننا عازمون بقوة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، على التغلب على التحديات، والعودة إلى مسار الحياة الطبيعية، واستعادة ثقة التلاميذ وأولياء أمورهم».

نقل مئات الأطفال

وكشفت مصالح وزارة التعليم، بأن الأمر يتعلق في مرحلة أولى، بنقل 789 تلميذاً من «ثانوية ويركان» إلى الثانوية التأهيلية «محمد الخامس»، بجانب ونقل 385 تلميذاً من «ثانوية تنمل التأهيلية» (قرية تضررت بالزلزال) إلى «ثانوية بنيوسف» التأهيلية، بالإضافة إلى نقل 347 تلميذاً من «ثانوية مجمع إغيل» (مركز الزلزال) إلى «معهد القاضي عياض للتربية الأصيلة».

إطلاق مبادرات لرعاية المتضررين

وتعمل البلاد على إطلاق مبادرات لرعاية الأطفال المتضررين من الزلزال الذي ضرب المغرب مساء الجمعة 8 سبتمبر وسيستفيد 6 آلاف تلميذ في مرحلة أولى كانوا يتابعون دراستهم في 6 مدارس تضررت بالزلزال بجماعات قروية؛ هي: ثلاث نيعقوب، وإيغيل، ويركان، وأنوغال وأزغور (منطقة الحوز).

وضرب زلزال المغرب البلاد 8 سبتمبر بشدة 7 ريختر وتوفى وأصيب أكثر من 5000 شخص وأعلنت المغرب الحداد مع خصم جزء من مرتبات الموظفين والوزراء للعمل على إعانة المتضررين من الزلزال.