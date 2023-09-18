العرابي: مصر تعمل على تحقيق التوازن بين مختلف دول العالم

أكد السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن العالم بصدد تشكيل تكتلات اقتصادية، وتكامل اقتصادي بين دول العالم، خاصة في ما ظهر في تجمع البريكس وقمة العشرين.

مصر تعمل على تحقيق مصالح مشتركة

وقال العرابي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، أن مصر تعمل على تحقيق التوازن بين مختلف دول العالم، إضافة إلى تحقيق مصالح مشتركة سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي.

مصر والإمارات من مجموعة العشرين

وتابع رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن مصر والإمارات من مجموعة العشرين، مؤكدا أن زيارة الرئيس السيسي للإمارات ستتطرق إلى مناقشات مهمة لمناقشة الأوضاع في المنطقة العربية، وسيتناول المصالح المشتركة بين الدولتين.