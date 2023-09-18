د. منجي علي بدر يكتب: رسالة قوية للداخل والخارج

حظيت القرارات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته لمحافظة بنى سويف، بإشادة الخبراء والمتابعين للشأن المصرى، وكذا جموع الشعب المصرى التى أثلجت هذه القرارات قلوبهم، وأدخلت السعادة والسرور عليهم، وأثبتت أن الرئيس السيسى يدرك أن الأزمة العالمية أثرت على الجميع، ولذلك اتخذ هذه القرارات لضمان حياة كريمة لكل مواطن مصرى.

واحتشد أهالى بنى سويف لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته لقرية سدس الأمراء بالمحافظة، واستهل الرئيس السيسى حديثه بتوجيه التحية والتقدير لكل المصريين، الذين يثبتون كل يوم بأنهم أبناء حضارة عريقة ووطن ذى تاريخ.وكانت محافظات الصعيد دوماً مصدر بهجة للشعب المصرى، حيث إنها المرة الثانية خلال 7 شهور يصدر الرئيس حزمة قرارات للحماية الاجتماعية ويتم إعلانها من محافظات الصعيد، وفى مارس 2023 أعلن الرئيس قرارات الحماية الاجتماعية من المنيا والتى تضمنت رفع الأجور، والحد الأدنى للأجور والمعاشات، وغيرها من القرارات المحفزة للنشاط الاقتصادى وتحمى المواطن البسيط فى نفس الوقت.

ومن قرية سدس الأمراء ببنى سويف أعلن السيد الرئيس توجيه الحكومة بمضاعفة إعانة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه بدلاً من 3500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والخاص، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، وزيادة فئات أو مخصصات «تكافل وكرامة» بنسبة 15%، وبإجمالى 5 ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، وتوجيه البنك الزراعى بإطلاق مبادرة للتخفيف عن صغار الفلاحين والمزارعين المتعثرين للبنك، قبل يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من الفوائد وغرامات التأخير لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

وقد أكد الرئيس السيسى، من بنى سويف، أنه يتابع تقارير ودراسات لأوضاع السوق واحتياجات ومطالب المواطنين، ويسعى إلى التفاعل مع هذه الأوضاع وحلها، ومن يتابع الإجراءات المتتالية خلال العام الجارى سوف يصل لنتيجة مفادها أن الاقتصاد المصرى بالرغم من أزمتى كورونا والصراع الروسى - الأوكرانى كان قادراً على توفير حزم حماية اجتماعية متتالية، ولأربع مرات خلال أقل من عامين، ما يعنى مرونة اقتصادية وتنوع العناصر المكونة للاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل مع أوضاع استثنائية، لها تأثيراتها على دول العالم، وهى إجراءات وسياسات تدعم الاستقرار.

جاءت القرارات الرئاسية فى وقتها لمجابهة الاتجاهات التضخمية وزيادة الأسعار، ما أدى لتراجع مستوى المعيشة لفئات كثيرة من المصريين نتيجة استمرار موجات التضخم سواء لأسباب داخلية أو أسباب خاصة بالظروف الدولية، كما تدعم هذه القرارات الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، وأن الفئات التى تأثرت كثيراً بسبب التضخّم هم أصحاب المعاشات والدخول الثابتة، أى الموظفون وأصحاب الحد الأدنى للأجور، ومنهم أصحاب الدرجة السادسة التى تأتى فى بداية سلم الدرجات الوظيفية، فيكون رفع الحد الأدنى من 3500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة يأتى تماشياً مع حرص الحكومة على المحافظة على مستوى المعيشة ومكافحة الغلاء والمحافظة على مستوى الدخل الحقيقى، وتصب فى رفع مستوى المعيشة ومكافحة الغلاء.

إنها ثلاثة أعوام عجاف وصعبة شهدها العالم مؤخراً، لا يكاد يتعافى من أزمة حتى يدخل فى أخرى، بداية بـ«جائحة كورونا»، ثم الحرب الروسية - الأوكرانية، وصولاً إلى تداعيات التغيرات المناخية وما صاحبها من كوارث وأعاصير اجتمعت كلها فأثرت على اقتصاديات الدول، وأثرت بالسلب على معدلات نموها، وغيرت خططها وبرامجها، وكانت مصر سباقة بخطوات الإصلاح الاقتصادى وبرامج الحماية الاجتماعية منذ عام 2016 والتى كانت حائط صد فى مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة، فخففت آثارها على الدولة وعلى المواطن البسيط.

إن مبادرة «حياة كريمة» هى المشروع الأضخم الذى بلغت تكلفته حتى الآن نحو 1 تريليون جنيه مصرى وسيغير وجه الحياة فى قرى الريف المصرى وتحسين جودة الخدمات المقدمة فى الريف.

هذا، وتبلغ تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة نحو 60 مليار جنيه سنوياً، وقد شهد العامان الأخيران 4 زيادات للأجور والمعاشات، ما يدعم توجه الدولة لدعم المواطن وتحسين ظروف معيشته.إن المشاعر الجياشة فى استقبال السيد الرئيس فى بنى سويف هى رسالة قوية للداخل والخارج بشأن فهم وتقدير المواطن المصرى لخطوات السيد الرئيس نحو التقدم والتنمية والمنافسة عالمياً فى ظل إرهاصات تشكيل عالم جديد متعدد الأقطاب، وكذا حرص الدولة على دعم الطبقات محدودة الدخل، فهل تعى الفئات الضالة مضمون رسالة شعب بنى سويف الذى يدعم قيادته مهما كانت الصعوبات؟!

الوزير المفوض عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة