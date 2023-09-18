سامر أبو طالب ينشر أغنية حجازي متقال الجديدة «الصعيد»

كشف الملحن سامر أبو طالب، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن أحدث أغانيه التي قام بتوزيعها وتلحينها للفنان حجازي متقال، وتحمل عنوان الصعيد.

ونشر سامر أبو طالب الأغنية وعلق عليها: «بسم الله جديد من ألحاني وتوزيعي أغنية الصعيد حجازي متقال من احتفالية بني سويف وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمات أحمد حسن راؤول، جيتار مصطفى نصر، مزمار سيد الحسيني، ربابة أمير سرور، طبلة ماجد الصواف، مكس وماستر مصطفى رؤوف».

تعاون سامر مع الكينج محمد منير

وفي أبريل الماضي، نشر سامر أبو طالب عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام صورة تجمعه بمحمد منير من حفله في العريش وعلق عليها: «من أهم محطاتي كملحن أني اشتغلت مع أحد أهم النجوم في مصر والوطن العربي إن لم يكن أهمهم وهو الكينج محمد منير أستاذي واتعلمت منه كتير أوي فنيًا وشخصيًا وبعتبر نفسي من المحظوظين أنه غنالي لحن باب الجمال، قد إيه هو إنسان جميل أوي وفنان كبير أوي ونصايحه دايما بتفرق معايا لأن رحلة كفاحه تُدَرّس».