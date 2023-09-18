من هنا سننطلق.. معايشة لمواهب «الموسم الأول» في إسبانيا

نجح برنامج «كابيتانو مصر» فى إظهار مواهب صاعدة فى عالم كرة القدم المصرية، ومنحهم الفرصة لإثبات موهبتهم وتنميتها مع مجموعة من أفضل اللاعبين السابقين محلياً، بالإضافة لبعض النجوم الذين خاضوا تجربة الاحتراف، لكنه حرص كذلك على وضعهم على أول طريق النجاح، لاكتمال مشروع صناعة النجوم لبناء مستقبل أفضل للكرة المصرية. ومنح برنامج كابيتانو مصر الفرصة لعشرة لاعبين من أبرز المواهب فى الموسم الأول، من أجل خوض فترة معايشة داخل مجموعة من كبار أندية الكرة الإسبانية، سواء كانوا المشاركين فى الليجا أو بالدرجات الأدنى، وذلك بعد الانتهاء من عدة معسكرات، خاصة برعاية المواهب فى أفريقيا والشرق الأوسط بشكل عام.

وأقيمت احتفالية فى العاصمة الجديدة حرص على حضورها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أعلن من خلالها عن أسماء اللاعبين المختارين للسفر إلى إسبانيا، من مواهب الموسم الأول فى برنامج «كابيتانو مصر»، كما وجد عدد من كبار الكشافين ورؤساء قطاعات الناشئين فى أشهر الأندية الإسبانية، الذين أشادوا بمشروع «كابيتانو مصر»، وعبروا عن إعجابهم بالمجهود المبذول فيه، والدور الذى تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خاصة باهتمامها برعاية المواهب، وتوفير كافة الاحتياجات لهم لتقديم أفضل ما لديهم، وتنمية مهاراتهم بالشكل الأنسب.

وأشاد رؤساء قطاع الناشئين بالأندية الإسبانية، الذين حضروا احتفالية اختيار اللاعبين، بالمواهب الكروية التى ظهرت فى برنامج «كابيتانو مصر»، وكان هذا المشروع بداية بناء مستقبلهم، وذلك بعد مشاهدتهم فى عدة مباريات ودية أقيمت على مدار الفترة الماضية، للوقوف على مدى تطور أداء اللاعبين بعد نهاية الموسم الأول، وذلك بفضل مراكز التدريب التى أقامتها لهم وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى 7 محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية.

وتلقى عيد العزازى، المتوج بلقب النسخة الأولى من البرنامج، بعدما حصد جائزتى أفضل لاعب وأفضل روح رياضية، إشادة خاصة بموهبته وقدراته الفنية المميزة، التى جعلته هدفاً لعدة أندية لقضاء فترة المعايشة، ولكن نجح فريق سيلتافيجو فى الظفر بذلك، أملاً فى أن يسير على خطى أحمد حسام ميدو المحترف المصرى السابق فى صفوف النادى الإسبانى.

واختار الكشافون ورؤساء قطاعات الناشئين 10 نجوم من مواهب «كابيتانو مصر» الصاعدة، والذين يستعدون للسفر إلى إسبانيا خلال الفترة المقبلة، وهم: السيد خالد من محافظة الغربية الذى سيوجد فى فريق بلد الوليد، عيد العزازى من محافظة الشرقية، والذى تم اختياره للانضمام إلى نادى سيلتا فيجو، زياد سليمان من محافظة الإسماعيلية، ومحمد محسن «رزة» من محافظة القاهرة واللذان سيتواجدان بفريق كولتورال ليونسيا. ووقع الاختيار أيضاً على الحارس عبدالعزيز محمد من محافظة القاهرة، وفهد إبراهيم من محافظة جنوب سيناء لقضاء فترة المعايشة بفريق ريال أوفييدو، والثنائى عبدالله عيد من محافظة القاهرة ومروان سامى من محافظة الإسماعيلى، للسفر نحو فريق رايو ماخاداهوندا، وسيخوض اللاعبان محمد عصمت من محافظة أسيوط، وأحمد عشرى من محافظة سوهاج، فترة المعايشة فى فريق ألباستى. وعبر عيد فتحى العزازى الفائز بلقب «كابيتانو مصر» فى الموسم الأول، عن سعادته بقضاء فترة معايشة فى فريق سيلتا فيجو الإسبانى، حيث أكد خلال حديثه لـ«الوطن»، عن أنه لم يصدق نفسه من السعادة، بعدما علم بهذا القرار، ووجوده ضمن المواهب المختارة.

وأشار إلى أنه يستعد للسفر خلال الفترة الحالية، ويسعى لاستغلال هذه الفرصة، وذلك لتشريف بلاده مصر ورفع علمها عالياً، وأن يصبح مستقبلاً من أفضل لاعبى العالم، موجهاً الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مشروع «كابيتانو مصر»، الذى ساعده على تنمية موهبته، ووضعه فى بداية الطريق نحو تحقيق أحلامه، خاصة بعد المجهودات الكبيرة التى حدثت معه ومع زملائه فى التدريبات.

ويأمل عيد العزازى أن يسير على خطى والده، الذى ما زال يمارس كرة القدم رغم وصوله إلى عامه الثانى والخمسين، مشيراً إلى أنه هو الذى دفعه لتنمية موهبته والعمل عليها، موضحاً أن لاعبه المفضل هو الأرجنتينى ليونيل ميسى، والذى يحرص على متابعة كافة مبارياته للتعلم منه.