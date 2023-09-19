خطوات حجز وحدات الإسكان بالمدن الجديدة وأسعارها.. الحق قدم قبل إغلاقها

تقدم وزارة الإسكان فرصة للمواطنين لحجز وحدات سكنية بأنظمة سداد مميزة، حيث أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية بدأ حجز أراضي الاسكان بنظام التخصيص الفوري في عدة مناطق، وهي أخميم الجديدة بسوهاج وناصر الجديدة بأسيوط وأسوان الجديدة والسادات وغرب قنا وبرج العرب وطيبة الجديدة.

موعد إغلاق حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2023

وجرى فتح باب حجز الوحدات السكنية منذ يوم 22 أغسطس الماضي، ويستمر لمدة شهرين، حيث ينتهي في 21 أكتوبر المقبل، بالإلتزام الشروط والإجراءات الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويكون حجز الوحدات عن طريق الموقع الإلكتروني، عن طريق اتباع خطوات حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2023، والتي تأتي على النحو التالي:

خطوات حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2023

1- الدخول إلى موقع هيئة المجتمعات العمرانية من هنــــــــــــا.

2- التسجيل عن طريق الضغط على «دخول مستخدم جديد» وملئ البيانات المطلوبة والضغط على إنشاء حساب.

3- تفعيل الحساب بالبريد الإلكتروني والضغط على الرابط لاستكمال حجز أراضي الإسكان 2023.

4- اختيار لمكان المرغوب في حجز وحدة سكنية به والضغط على أيقونة طلب الحجز بالجدول.

5- املئ البيانات المطلوب.

6- اختار طريقة السداد طبقا للمحددة بكراسة الشروط.

7- رفع مستندات التقديم واضغط على تقديم طلب حجز جديد.

8- تنزيل استمارة الحجز من أيقونة «إجراءات» وإعاده رفعها موقعه من العميل مع إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة

9- اضغط على حفظ لاتمام حجز الوحدة السكنية.

أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي 2023

تنشر «الوطن» أسعار حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2023، وفق الأسعار المعلنة بكراسة الشروط، والتي تأتي على النحو التالي:

سداد مبلغ جدية حجز 25000 جنيه مصري، بالنسبة لحجز أراضي الإسكان المتوسط، و500 جنيه مصروفات تسجيل لا ترد دفعة واحدة.

استكمال سداد مقدم الحجز بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و5.0% لصالح مجلس الأمناء، منإجمالي قيمة الأرض، خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص وفقا لنسبة استكمال السداد المقدمة من العميل.

سعر المتر بوحدات الإسكان الاجتماعي

سعر متر أراضي وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة الشروق مستوى 9750 جنيها

سعر متر أراضي وحدات الإسكان الاجتماعيبمدينة حدائق أكتوبر 4445 جنيها

سعر متر أراضي وحدات الإسكان الاجتماعي في مدينة الصالحية الجديدة 2370 جنيهًا

سعر متر أراضي وحدات الإسكان الاجتماعي في برج العرب الجديدة 3170 جنيها

سعر متر أراضي وحدات الإسكان الاجتماعي في الفيوم الجديدة نحو 2340 جنيها

سعر متر أراضي وحدات الإسكان الاجتماعي في بني سويف الجديدة 3750 جنيها