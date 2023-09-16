درجات الحرارة غدا.. شبورة خفيفة ورياح والعظمى في القاهرة 33

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا، متوقعة أن يسود حالة من استقرار في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، إذ تنخفض قيم درجات الحرارة في ساعات الليل وستكون الأجواء معتدلة على أغلب الأنحاء في ظل نشاط نسبي للرياح تتراوح في بعض المحافظات.

نشاط للرياح وشبورة مائية على بعض المناطق

ومن المتوقع غدا أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة المائية من 4 إلى 7 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا فإنه يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدا على النحو التالي:

درجات الحرارة اليوموجاءت درجات الحرارة اليوم على النحو التالي:

القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 33 24

أكتوبر 34 23

بنها 33 24

دمنهور 32 24

وادي النطرون 34 23

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 33 24

طنطا 32 24

دمياط 32 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 24

العريش 32 23

رفح31 25

رأس سدر 35 26

نخل 31 19

كاترين 29 15

الطور 33 27

طابا 34 25

شرم الشيخ 37 28

الإسكندرية 30 24

العلمين 30 24

مطروح 29 22

السلوم 29 21

سيوة 31 20

رأس غارب 36 27

الغردقة 35 27

سفاجا 36 28

مرسى علم 36 28

شلاتين 36 28

حلايب33 28

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 29

الفيوم 33 24

بني سويف 34 23

المنيا 35 22

أسيوط 34 23

سوهاج 35 24

قنا 39 26

الأقصر 38 27

أسوان 38 27

الوادي الجديد 38 22

أبو سمبل 37 28