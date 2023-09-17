درجات الحرارة اليوم الأحد.. العظمى على القاهرة 34

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم الأحد ، و تسجل العظمى على محافظات القاهرة والوجه البحري 34 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 31 درجة، جنوب سيناء 37، شمال الصعيد 35 وجنوب الصعيد 39.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد،اليوم الأحد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ذلك خلال ساعات النهار.

حالة الطقس

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد،وذلك خلال ساعات الليل.

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الأحد العظمى والصغرى على محافظات الجمهورية وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة اليوم الأحد

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 34 25

6 أكتوبر 35 24

بنها 34 25

دمنهور 33 24

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 34 24

طنطا 33 24

دمياط 32 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 24

العريش 32 23

رفح32 24

رأس سدر 35 26

نخل 32 17

كاترين 31 15

الطور 33 27

طابا 32 25

شرم الشيخ 37 28

الإسكندرية 31 24

العلمين 31 24

مطروح 39 21

السلوم 30 19

سيوة 34 19

رأس غارب 38 27

الغردقة 37 27

سفاجا 37 28

مرسى علم 37 28

شلاتين 36 28

حلايب33 28

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 29

الفيوم 35 24

بني سويف 35 23

المنيا 35 22

أسيوط 35 23

سوهاج 36 24

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 39 28

الوادي الجديد 38 22

أبو سمبل 38 28