توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض درجات الحرارة مع قرب فصل الخريف 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أن عدة مناطق من البلاد تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، وخاصة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ويسود خلال الـ72 ساعة المقبلة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

يسود طقس لطيف ليلا

وخلال ساعات الليل يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي الصباح تظهر السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال 72 ساعة

وتنخفض نسب الرطوبة ليلاً على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وتنتشر الشبورة على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتوجد فرص ضعيفة لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الثلاثاء 19-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 الصغرى 27 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 20-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 26 درجة.

درجات الحرارة الخميس 18-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: درجات الحرارة العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية.