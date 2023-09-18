«مستقبل وطن» ينظم زيارة ميدانية لمستشفى البدرشين المركزي

واصل حزب مستقبل وطن دعم مستشفى البدرشين المركزي، إذ نظمت أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي في الجيزة بقيادة علاء أبوزيد بالتعاون مع أمانة الحزب بمركز البدرشين، زيارة ميدانية داخل المستشفى للوقوف على احتياجات القائمين على المستشفى مع توزيع المياه والمرطبات على رواد المستشفى.

وقال شعبان هيكل، أمين حزب مستقبل وطن بمركز البدرشين، إنه بالتعاون والتنسيق مع الدكتور محمود فريد منسي مدير مستشفى البدرشين المركزي، وأمانة الشباب بالمركز بقيادة أحمد الحمزاوي، جرى عمل زيارة ميدانية لمستشفى البدرشين المركزي، موضحًا أنه خلال الزيارة تم توزيع المياه المعدنية والعصائر على المرضى بالعيادات الخارجية والجناح الكلوي وطاقم التمريض والعاملين بالمستشفى؛ نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن ذلك تم بحضور ومشاركة محمود شعبان أمين مساعد المتابعة والتواصل الاجتماعي بالمحافظة، وأعضاء أمانة الشباب بالمركز.

السياسة العامة لحزب مستقبل وطن

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات التي تلبي احتياجات المواطنين وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.